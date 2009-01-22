За вымогательство взятки задержан мэр Балаклеи

20:22, 22 января 2009
Общество
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Сообщение ГУ МВД Харьковской области

В Харьковской области сотрудниками областной милиции совместно с работниками Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области и прокуратуры был задержан мэр города Балаклия Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью областной милиции со ссылкой на начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктора РАЗВАДОВСКОГО, мэр был задержан за вымогательство взятки в размере 250 тыс. долларов за выделение земельных участков в городе Балаклия под строительство жилых домов и ведение сельского хозяйства.

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