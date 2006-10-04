Регионы не уломали коммунистов: вопрос перенесли

Верховная Рада перенесла на завтра, 5 октября, рассмотрение вопроса об отмене решения относительно принятия Закона Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное предложение проголосовали 245 народных депутатов из 438, зарегистрированных в зале.

Председатель ВР Александр МОРОЗ рассказал, что в ходе объявленного перерыва представители фракций Партии регионов и КПУ провели дискуссию по данному вопросу. (КПУ перед перерывом заявила, что не будет голосовать за отмену моратория – УНИАН).

В то же время он отметил, что парламент не будет нарушать регламент, и поскольку регламентный комитет не успел рассмотреть этот вопрос, то его сегодня ставить на голосование в ВР нецелесообразно.

Он пообещал, что завтра этот закон будет рассматриваться первым в повестке дня.

Кроме того, ВР перенесла на завтра рассмотрение проекта закона о стабилизационном фонде ресурсов природного газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня член Комитета ВР по вопросам регламента Сергей САС (фракция БЮТ) заявил, что ВР нарушила Регламент, включив в повестку дня решение об отмене закона относительно моратория на повышение коммунальных тарифов.

С.САС отметил, что, в соответствии со ст. 48 Регламента ВР, в случае выявления нарушений процедуры принятия закона депутат должен обратиться в регламентный комитет, и только после рассмотрения вопроса регламентным комитетом этот вопрос может быть рассмотрен в зале.

С.САС подчеркнул, что заявление председателя ВР Александра МОРОЗА по этому поводу будет рассматриваться сегодня комитетом только в 17.00. В то время как документ поставлен на голосование в первой половине дня.