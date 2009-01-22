Бульвар Лихачева в Киеве переименовали

Бульвар Лихачева в Печерском районе Киева переименован в бульвар Марии Примаченко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Киевского городского совета.

Соответствующий проект решения был подготовлен, учитывая указ Президента Украины «О праздновании 100-летия со дня рождения Марии Примаченко» от 20 июля 2008 года.

Депутаты поручили Киевской городской государственной администрации провести все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с переименованием бульвара.

*** М.Примаченко (1909-1997) - украинская народная художница, представительница «народного примитива» («наивного искусства»); лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.