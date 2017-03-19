В Москве на фестивале к годовщине оккупации Крыма обнаружили платную массовку (видео)

В митинге-концерте на Ворбьевых горах (Москва - УНИАН.), где праздновали годовщину оккупации Крыма, участвовала и профессиональная массовка. Объявление появилось в открытой группе Вконтакте Массовки.ру за три дня до фестиваля, передает Эхо Москвы.

Всем желающим обещали за три часа работы по 400 рублей. Для этого нужно было "пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой", отмечалось в сообщении.

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Встреча была назначена на 15 часов у станции метро "Университет". Встречать участников обещал организатор Андрей. Позже это объявление было удалено. По данным РБК, желающих заработать на митинге у метро действительно встречали организаторы с обещанной табличкой с большой буквой "М". Этих людей выстраивали в отдельную колонну.

Там же, у метро, собирались представители партий и движений, а также учащиеся учебных заведений: прийти на акцию обязали старшеклассников как минимум пяти московских школ, рассказали РБК пятеро школьников.

"Медуза" также сообщает, что журналистка Ирина Кравцова по просьбе издания отправилась на митинг в составе группы людей, которых набирали на сайте massovki.net, обещая каждому по 300 рублей за участие в мероприятии. Члены группы, изображавшие представителей "Независимого профсоюза актеров театра и кино", в сопровождении координатора провели на Воробьевых горах два с половиной часа и получили гонорар по окончании митинга.