Въезд в Киев таки будет платным

Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 99 из 118 депутатов Киевсовета, присутствующих в зале.

В решении «Об утверждении комплекса мер, направленных на усовершенствование организации дорожного движения и улучшение экологического состояния в г. Киеве», отмечается, что коммунальное предприятие «Киевдорсервис» определено как единственный оператор по взыманию компенсационного сбора с соответствующих органов, организаций и граждан на покрытие расходов, связанных с использованием городской инфраструктуры на всех основных въездах в Киев, и комплекса мер, направленных на усовершенствование дорожного движения и улучшения экологического состояния столицы.

Депутаты поручили Киевской городской государственной администрации определить источники финансирования утвержденного комплекса мер, среди которых, в частности, строительство автотранспортных терминалов, установка специального оборудования на въездах в город, налаживание сотрудничества с региональной таможней и прочее. Также горадминистрация должна определить размер компенсационного сбора.

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

По предварительной информации, на строительство всех необходимых терминалов необходимо будет от 2 до 3 лет и в связи с этим взимание сбора можно будет ввести не раньше 2011 года.