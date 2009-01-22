Экватор межбанка: доллар подешевел до 7,83/7,86 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9450, к 11:00 сузился спрэд - 7,8400/7,9200, а к 12:00 - снизились до 7,8300/7,8600 грн. за 1 доллар.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2360/0,2420 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2365/0,2410, и к 12:00 установились на следующих значениях 0,2375/0,2400.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,6605 (-0,2095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3010/1,3012, и к 12:00 выросли 1,3048/1,3050.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1845/10,3400, к 11:00 цены составили 10,2290/10,3395, а к 12:00 ушли вниз 10,2025/10,2715