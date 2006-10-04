Регионы заявляют, что Ющенко и Януковича сталкивает команда Президента

Фракция Партии регионов глубоко обеспокоена развернувшейся в стране деструктивной кампанией сталкивания правительства и лично премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом страны Виктором ЮЩЕНКО или его «так называемой командой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальном заявлении фракции Партии регионов в Верховной раде Украины, обнародованном с парламентской трибуны членом фракции ПР Дмитрием СВЯТАШЕМ.

«Своего пика подобная пропагандистская диверсия достигла в так называемой теме «представления на отстранение от должностей некоторых губернаторов», - говорится в заявлении. «Прискорбно констатировать, но чиновники, которые называют себя «командой Президента», труднее и болезненней всех воспринимают правовые нормы, закон как таковой. Вероятно, логика правового беспредела, управленческого хаоса и эмоциональных подзуживаний гораздо ближе и понятнее таким политикам. Когда нет политической воли, интеллектуального потенциала и человеческого достоинства для объединения и конструктивной работы на благо всей страны, легче войти в «старую реку» вражды, обвинений», - отмечается в заявлении.

Д.СВЯТАШ напомнил положения статьи 118 Конституции Украины, в которой говорится, что назначает и увольняет губернаторов Президент по представлению Кабмина.

Депутаты от Партии регионов уверены в том, Кабинет Министров Украины на законных основаниях поднял перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях руководителей пяти областных государственных администраций. «Абсолютно логичный шаг, соответствующий духу политической реформы, нормам Конституции и логике здравого смысла. Это – базовые основания новой модели политических отношений и государственной ответственности, независимо от того, кто сегодня какие должности занимает», - утверждают они.

В частности, Партия регионов называет беспрецедентной ситуацию в Харьковской области. «Более 2/3 состава Харьковского облсовета выразили недоверие губернатору. Ситуация заострилась до предела и депутаты местных советов объявили голодовку. В этой ситуации отставка должна быть принята в любом случае, однако именно губернатор Харьковщины Арсен АВАКОВ агрессивно отстаивает свое право на власть и апеллирует непосредственно к своему защитнику – Президенту. Неужели Украину ждет новая серия цикла «люби друзи Президента – 2»?», - отмечается в тексте заявления.

Фракция Партии регионов считает недопустимыми систематически повторяющиеся попытки отдельных чиновников «прикрыть» собственную политическую и профессиональную «наготу» репутацией и имиджем Президента страны.

«Страна постепенно выходит на европейскую модель цивилизованной политики, когда народ большинством голосов выбирает партии и, соответственно, через этот выбор определяет то, кому страна доверяет и чего ждет от этих людей. Система проста и честна. Но именно это простота и честность не устраивает политиков, оставшихся в меньшинстве, которые стремятся постфактум, вне правового поля и за пределами здравого смысла, выхватить для себя власть», - считают депутаты.

Д.СВЯТАШ подчеркнул, что ПР готова работать в рамках Конституции и законов Украины, готова создавать цивилизованное будущее Украины.