В Днепре замуровали отделение "Сбербанка" (фоторепортаж, видео)

15 марта в Днепре представители "Национального корпуса" вышли на митинг с требованием закрыть "Сбербанк России" в городе.

Митингующие привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк. Позже те же активисты принялись их цементировать, передает informator.dp.ua.

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Под громкую музыку с помощью баллончиков с краской логотип банка был закрашен. Также здание полностью заклеили листовками с фразой "Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий, терміново забирайте свої гроші!".

Сотрудники полиции также были на месте событий, но не предпринимали активных действий. Они наблюдали за тем, чтобы не дошло до драк и конфликтов.

Также сообщается, что ппрохожий мужчина громко обратился к полицейским с вопросом — почему никто не разогнал митинг? Далее конфликт чуть не дошел до драки.