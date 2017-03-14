Судьи выбрали двух членов Высшего совета правосудия по своей квоте
23:53, 14 марта 2017Общество
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На 14-м внеочередном съезде судей 14 марта поздно вечером было выбрано 2 из 6-ти членов Высшего совета правосудия.
15 марта съезд судей продолжит заседание и выберет еще четырех членов ВРП / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, победители стали известны после подсчета голосов.
Новыми членами ВРП стали судья апеляционного суда Киева Николай Худик и судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Виктор Шапран.
Ожидается, что 15 марта они примут присягу члена ВРП.
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Также 15 марта съезд судей продолжит заседание и выберет еще четырех членов ВРП.
Напомним, что шестеро из 44-х претендентов на членов ВРП сами сняли свои кандидатуры.
А после обсуждения еще ряд претендентов был исключен из соревнования за кресла в ВРП.
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