Судьи выбрали двух членов Высшего совета правосудия по своей квоте

23:53, 14 марта 2017
Общество
1450

На 14-м внеочередном съезде судей 14 марта поздно вечером было выбрано 2 из 6-ти членов Высшего совета правосудия.

15 марта съезд судей продолжит заседание и выберет еще четырех членов ВРП/ Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, победители стали известны после подсчета голосов.

Новыми членами ВРП стали судья апеляционного суда Киева Николай Худик и судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Виктор Шапран.

Ожидается, что 15 марта они примут присягу члена ВРП.

Читайте такжеВ Высшем совете правосудия заявляют об острой нехватке судей в Украине

Также 15 марта съезд судей продолжит заседание и выберет еще четырех членов ВРП.

Напомним, что шестеро из 44-х претендентов на членов ВРП сами сняли свои кандидатуры.

А после обсуждения еще ряд претендентов был исключен из соревнования за кресла в ВРП. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#квоты#ВРП