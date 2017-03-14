Правоохранители действовали законно при задержании участников блокады в Кривом Торце - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

“По информации от правоохранительных структур, нарушений законности при задержании людей и изъятии у них оружия, которое содержалось вопреки положениям о его содержании (потому что охотничье оружие нельзя носить по улицам, тем более в зоне АТО), каких-либо нарушений со стороны правоохранителей не зафиксировано”, - сказал Луценко.

Однако он заверил, что законность действий силовиков будет проверена, если от активистов поступят заявления о получении телесных повреждений в результате действий правоохранителей, подкрепленные медицинскими справками или видеодоказательствами.

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“Но на сегодня, я считаю, что законность восстановлена в соответствии с действующим законодательством и ради общего блага”, - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец в Донецкой области. По состоянию на утро 14 марта всех задержанных активистов отпустили. При этом в полиции отметили, что ни один из участников блокады не имеет телесных повреждений. «Поступает информация, что известная личность - организатор «блокады» требует от каждого из них обращаться в больницы с жалобами «на здоровье» для использования в дальнейшей дискредитации сотрудников полиции. Кстати, каждый из задержанных после проверки и дачи объяснений прошел медицинский осмотр, во время которого «жалоб» не поступало», - заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.