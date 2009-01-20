Газпром наращивает поставки во всех направлениях

Газотранспортная система Украины в 10.05 мск начала принимать российский газ.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Сегодня в 10.05 мск началась передача российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В настоящее время мы наращиваем поставки во всех направлениях», - сказал С.КУПРИЯНОВ.