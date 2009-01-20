Финрезультат предприятий Украины снизился на 24,4%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2008 года против января-ноября 2007 года уменьшился на 24,4% - до 83 млрд. 401,4 млн. грн. (против 110 млрд. 300,5 млн. грн. за аналогичный период 2007 года)

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Как отметили в Госкомстате, прибыль получили 65,1% всех предприятий страны - они завершили январь-ноябрь 2008 года с финрезультатом 139 млрд. 344,8 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь п.г. завершили 34,9% предприятий, их финрезультат составил 55 млрд. 943,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2007 году против 2006 года вырос на 73% или на 51 млрд. 198,4 млн. грн., - до 121 млрд. 435,2 млн. грн.

В 2007 году прибыль получили 71,1% всех предприятий страны - они завершили год с финрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. С убытком 2007 г. завершили 28,9% предприятий, их финрезультат составил 25 млрд. 820,9 тыс. грн.