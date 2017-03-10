В Днепре запустили игру - противоположность "группам смерти"

"«Драйв мотив» - это полная противоположность «группам смерти». Там нет никаких заданий, которые могут навредить участникам. Цель игры – помочь участникам развиваться в разных сферах жизни. В игре 30 обязательных заданий, на выполнение каждого из них дается 1 день. В среднем, на выполнение задание нужно около 20 минут. Главные направление игры – здоровье, финансы, управление временем, мышление, спорт, достижение своих целей", - рассказал автор игры журналистам, передает 056.ua.

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"Также мы приучаем участников к определенным правилам: ранний подъем, правильное потребление жидкости (порядка 2 л в день), ежедневная физическая активность, планирование дел с вечера, чтение книг не менее 30 минут в день. Игра будет очень интересна и для школьников со студентами, и для их родителей".

В начале игры игрок заполняет анкету, рассказывая, что с ним происходит в жизни, и чего он ждет от жизни. Далее к игроку прикрепляется куратор, который ему дает задания. Например, прочесть и законспектировать отрывок из книги.