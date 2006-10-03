Александр Дубилет и Карл-Хайнц Штиллер проведут онлайн пресс-конференцию

В среду, 4 октября 2006 года в 16-30 в рамках визита в Украину Президента ведущего мирового поставщика техники и IT-решений для банков, немецкой компании WINСOR NIXDORF г-на Карла-Хайнца Штиллера состоится онлайн пресс-конференция г-на Штиллера и Председателя Правления ПриватБанка г-на Александра Дубилета, посвященная стратегии развития в Украине сети обслуживания пластиковых карт, новым направлениям развития банкоматной сети, новым возможностям банкоматов. Это первый визит г-на Штиллера в Днепропетровск и первая его пресс-конференция в Украине. Поводом для визита руководителя компании WINСOR NIXDORF стало подписание соглашения с крупнейшим украинским банком ПриватБанком о поставке очередной партии 1000 банкоматов а также совместной реализации проекта по внедрению новых технологий управления банкоматной сетью. Использование технологических решений ProView позволит банку обеспечить бесперебойную работу банкоматной сети, получать в едином центре всю информации о работе банкоматов в режиме онлайн, более точно планировать график инкассации банкоматов и в короткие сроки устранять неполадки в работе АТМ. Кроме того, применение самых современных технологий позволит предложить клиентам уникальный сервис – самостоятельно настраивать для себя меню банкомата. Участники конференции первыми в Украине смогут в режиме онлайн создать для себя уникальное, личное приветствие, которым будет их встречать каждый банкомат ПриватБанка.

Для того чтобы принять участие в онлайн конференции, необходимо зайти на сайт www.online.privatbank.ua , на котором находится подробная информация об участниках конференции, а также ссылка для входа в чат онлайн конференции. Конференция проходит в режиме чата. Задать Ваши вопросы г-ну Штиллеру и г-ну Дубилету вы сможете на русском, украинском, английском языках.

Онлайн конференция состоится 4 октября 2006 года с 16-30 до 17.25 по киевскому времени. Организаторы конференции также предоставляют представителям СМИ возможность задать вопросы предварительно, до начала конференции на сайте www.online.privatbank.ua.

С уважением,

Пресс-служба ПриватБанка,

Олег Серга,

Тел.(380) 562 390881,

Факс.(380) 562 390600,

Е-mail: oleg.serga@pbank.com.ua