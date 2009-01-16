Медведев требует вдавить больше газа в непостроенные газопроводы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует от правительства подумать над вопросом увеличения мощностей строящихся газопроводов "Южный поток" и "Северный поток".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Игорем СЕЧИНЫМ.

"Ни Россия, ни европейские потребители не должны зависеть от состояния дел политической элиты Украины, от того, кто делит газ, и от того, кто на каких стульях сидит. Мы должны исполнять свои обязанности надлежащим образом, так, как это установлено договором, подписывать эти договоры вовремя и рассчитываться по этим договорам вовремя. Раз этого не происходит, значит мы должны подумать над тем, какие механизмы в этом случае будут гарантировать интересы и нашей страны, и европейских потребителей", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, особый акцент должен быть сделан на реализацию проектов "Южный поток" и "Северный поток".

"В этой связи, может быть, обратить внимание на вопросы об увеличении мощности как «Южного», так и «Северного потоков», потому что мы не можем до такой степени зависеть от одного транзитного государства", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.