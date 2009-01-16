Жираф, погибший в киевском зоопарке, просто свернул шею

Причиной смерти жирафа, который три дня тому назад умер в столичном зоопарке, стал несчастный случай.

Как сообщает “Радио “Киев”, причиной смерти жирафа Рами стала травма шеи. После вскрытия тела животного эксперты выявили разрыв межпозвонковых связок. По их словам, можно привести немало ситуаций, в результате которых жираф мог бы повредиться.

«Животное двигается, шея двигается, мышцы работают, идет сжатие дальше и наступает полный паралич конечностей. Шея падает, соответственно травмируется голова. Дальше идет отек мозга. Причин того, что послужило этим разрывам может быть миллион. Животное находится в неестественной среде. И возможно даже неудачный поворот шеи, могло вызвать эту травму, или могло животное просто поскользнуться», - сказал в интервью “Радио “Киев” кандидат ветеринарных наук Олег МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 10 января сотрудники зоопарка, зайдя в вольер к жирафу, обратили внимание на его плохое самочувствие. По словам главного ветврача зоопарка Андрея МАРУНЧИНА, ветеринарные врачи приняли все возможные и невозможные меры по спасению жизни Рами, но безуспешно. 13 января жираф умер. Тело Рами было передано на экспертизу.

Этот жираф был передан столичному зоопарку в 2005 году зоопарком немецкого города Карлсруе.