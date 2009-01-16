Россия международным консорциумом хочет привязать ЕС к газовой трубе?

Россия, создавая международный консорциум, хочет привязать Европейский Союз к газовой трубе.

Об этом заявил в интервью агентству “Франс-пресс” главный стратег российского банка “Уралсиб” Крис ВИФЕР.

“Привязать ЕС к газовой трубе и сделать еще более близким к российской границе”, - сказал эксперт.

По его словам, идея с консорциумом является частью плана России, направленного на то, чтобы превратить ЕС в посредника. “Это ни что иное, как часть плана России, чтобы привлечь Европейский Союз ко всему этому процессу экспортирования газа из России в ЕС”, - отметил К.ВИФЕР.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Владимир ПУТИН на встрече с председателем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ и руководителем ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Паоло СКАРОНИ заявил, что Москва предлагает Европе "разделить риски транзита и организовать международный консорциум, который мог бы приобрести у "Газпрома" необходимый объем газа и немедленно направить его в Украину для обеспечения транзита газа в Европу".