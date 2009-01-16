В Газпроме утверждают, что 4-е сутки держат газовый кран открытым

НАК Нафтогаз Украины отказался реализовать свое собственное (сделанное вчера – ред.) предложение относительно транзита российского газа в Европу. Об этом заявили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Предлог все тот же – отсутствие технического соглашения об условиях сдачи-приемки газа на приграничных ГИС в 2009 году», - утверждается в заявлении газового монополиста. В то же время Газпром отмечает, что «отсутствие технического соглашения не является препятствием для возобновления транзита газа в Европу при наличии доброй воли со стороны Украины».

Также в Газпроме выразили возмущение тем, что «российские наблюдатели не допущены в ранее согласованные точки мониторинга – на подземные хранилища газа в Украине и Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины». В связи с этим Газпром обвиняет Киев в «грубом нарушении» действующего транзитного контракта и «Правил мониторинга газа…», подписанных 12 января в Брюсселе Европейской комиссией, Россией и Украиной.

В Газпроме напомнили, что вчера получили от Объединенного диспетчерского управления НАК «Нафтогаз Украины» (ОДУ) предложение направить через ГИС «Суджа» транзитом по территории Украины в Европу 99,2 млн. куб. м газа в сутки. Суточное распределение объемов газа на выходе из ГТС Украины было предложено украинской стороной следующее: ГИС «Орловка» – 28 млн. куб. м, ГИС «Ужгород» – 57,3 млн. куб. м, потребителям Молдавии – 13,9 млн. куб. м.

«Газпром» согласовал с ОДУ данное предложение, направив сегодня в 2 часа соответствующую заявку на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Однако сегодня «Нафтогаз Украины» дал отрицательный ответ на собственное предложение, отправленное несколькими часами ранее, утверждают в Газпроме.

ОАО «Газпром» еще раз призывает НАК «Нафтогаз Украины» прекратить искать оправдания собственному нежеланию восстановить транзит в Европу и, наконец, открыть запорную арматуру на своей территории и принять российский газ в ГТС Украины для его транзита европейским потребителям, говорится в заявлении компании.

Одновременно в Газпроме утверждают, что «с российской стороны на входе в ГТС Украины через ГИС «Суджа» краны открыты четвертые сутки, давление рабочее, что позволяет в любой момент обеспечить поставку газа для потребителей в Европе».