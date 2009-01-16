Доллар на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3000/8,5500, цены на российскую валюту снизились – 0,2510/0,2605, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9385/11,2985.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3196/98 (четверг – 1,3170/72).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу 8,2500.