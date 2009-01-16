Украинские военные в Либерии провели практическую радиотренировку

Группа боевого управления 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, который выполняет миротворческие задания сил Миссии ООН в Либерии, провела практическую радиотренировку на авиационной командно-штабной машине Р-975М1 на базе БТР-60БП.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, по прибытии в район населенного пункта Маршал, что в 40 километрах от базового лагеря отряда, подчиненные начальника командного пункта 56-го отдельного вертолетного отряда майора Александра ПЕШКОВА совместно с начальником связи и РТС отряда майором Сергеем ТАЗЮКОМ развернули радиоузел, отработали налаживание связи с руководителем полетов на аэродроме “Roberts International Airport”, отработали организацию связи между личным составом группы с помощью стационарных радиоузлов и переносных радиостанций.

«Мы ставили цель проверить знания, умения и навыки офицеров группы боевого управления в работе на аппаратуре радиоузла, и убедиться в надежности транспортной базы авиационной командно-штабной машины, которая не использовалась длительное время из-за проведения текущего ремонта, – заметил А.ПЕШКОВ. – Двойное внимание к этой тренировке вызвано еще и тем, что через две недели офицеры группы на одном из трех полигонов, определенных Миссией, будут выполнять практическое наведение на цели - боевые вертолеты Ми-24”.

Характеризуя работу средств связи узла во время тренировки, майор С.ТАЗЮК сообщил, что Р-975М1 способен обеспечить надежную связь на коротких волнах с командиром, руководителем полетов и оперативным дежурным отряда из любой точки Либерии. В ультракоротком диапазоне радиоузел, в зависимости от ландшафта, позволяет иметь беспрепятственный эфир в пределах пятидесяти километров.