В Волновахе от взрыва гранаты погиб мужчина

На месте взрыва правоохранители обнаружили тело мужчины и фрагменты гранаты РГД-5, сообщается на сайте полиции Донецкой области.

О происшествии в полицию сообщил местный житель. Прибывшие на место следственно-оперативная группа и взрывотехники установили, что в результате взрыва погиб 60-летний мужчина.

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Им оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции. Подчиненные рассказали, что мужчина был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Данный факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".