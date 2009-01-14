МЧС готово спасать газотранспортную систему при нештатных ситуациях

МЧС готово реагировать на нештатные ситуации, которые могут возникнуть в газотранспортной системе Украины, заявляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, с целью предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на объектах газотранспортной системы с момента снижения давления газа российской стороной в магистральных газопроводах подразделения МЧС Украины уже были готовы к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах отечественной газотранспортной системы.

По словам В.ШАНДРЫ, понимая сложность ситуации с поставками российского газа, МЧС приняло все необходимые меры для недопущения нештатных ситуаций на объектах ГТС. В конце декабря 2008 года территориальными органами МЧС в регионах был организован постоянный мониторинг возможного возникновения нештатных ситуаций на объектах ГТС Украины. Также на местах подразделениями МЧС отработаны Планы реагирования на нештатные ситуации.

Как заявил министр, усилена контрольно-наблюдательная деятельность по состоянию гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности на потенциально опасных объектах, особенно тех, которые могут прекратить свою деятельность в результате отключения от снабжения природным газом.

По словам В.ШАНДРЫ, осуществлены проверки готовности аварийно-спасательных служб к действиям по назначению, проведен расчет дополнительных сил, которые могут быть задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и нештатных событий на объектах Минтопэнерго.

Кроме того, МЧС провело следующие мероприятия: усилен контроль за дееспособностью автоматизированных систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения; служба пожарной безопасности провела с персоналом предприятий газотранспортной системы внеплановые инструктажи по вопросам пожарной безопасности; налажено информационное взаимодействие с территориальными подразделениями Минтопэнерго по обеспечению контроля за давлением подачи газа в магистральных газопроводах среднего и низкого давления.

Дежурные силы и средства МЧС находятся в постоянной готовности к действиям по назначению, ежедневно в аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделениях на круглосуточное дежурство заступает свыше 8000 спасателей и более 7000 единиц техники.

Выполнение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах газотранспортной системы взято на особый контроль МЧС и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В.ШАНДРА заверил: «Силы МЧС подготовлены к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями в газотранспортных системах Украины».