Сами виноваты?

Уже совсем скоро Украину, в который раз, «накроет» обсуждениями и спорами вокруг темы «8 марта».

Кто-то не преминет кольнуть оппонентов, сообщая, что это День солидарности трудящихся женщин, напомнит про митинги и шествия начала прошлого века в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Конечно же, не обойдется без упоминания Клары Цеткин и Розы Люксембург. Кто-то обязательно вспомнит немного более позднюю историю и будет рассказывать о том, как Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, предлагающую странам-участницам ООН отмечать международный День прав женщин. Кто-то будет рассуждать о ненужной «политизации» этого дня, который, мол, в Украине давно трансформировался просто в Женский день – день весны, цветов и красоты. А множество женщин найдут повод снова заговорить о вопросах гендерного равенства и достижений женщин в разных сферах жизни в Украине….

Недавно общественная активистка, известная, в том числе, тем, что запустила в социальных сетях флешмоб с хештегом #ЯнеБоюсьСказать, Анастасия Мельниченко написала на своей странице, что женщинам приходится жить в концентрированно мужском мире - на 99% мужском. Потому что фильмы – о приключениях мужчин, их делах и вызовах (а женщина – как дополнение, интересующаяся модой и красотой, чтобы нравиться мужчинам и угождать им). Потому что реклама – перенасыщена успешными мужчинами, принимающими решения о крупных покупках, кредитах, политике (а женщине принято заниматься выбором блендера или пылесоса). Потому что статьи – с комментариями мужчин-специалистов и экспертов...

Женщинам приходится жить в концентрированно мужском мире - на 99% мужском

И даже условные человечки на светофорах, которые позволяют или запрещают переходить улицу, человечки на дорожных знаках или табличках-обозначениях – исключительно мужского пола.

Из этой истории получается, что женщины в этом мире, конечно, есть. Но... на ступеньку ниже в рейтинге. Всегда под номером два.

Но ведь на самом деле в мире (и в Украине) полно женщин, которые интересуются гражданским обществом, историей, экономикой, политикой. Они добиваются успехов на этих поприщах, но…

Знаете, почему в украинской власти нет женщин? О них не знают. Причем, чтобы о них не знали, все сделали сами женщины, которым удалось попасть на «вершину».

Маленький, но очень показательный пример. Как-то автор этих строк взялась записать интервью с мужчинами и женщинами – топ-политиками Украины. Их не так уж и много, согласитесь. И что же произошло? Секретарь СНБО, премьер-министр, спикер парламента – мужчины – с которыми не было проблем встретиться и побеседовать. Из женщин же откликнулась только одна – первый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Другие женщины, занимающие значимые должности в нашей стране, никак не могут найти время, чтобы рассказать о своей работе, своей семье, своих успехах, своих трудностях и своих сомнениях.

Так стоит ли удивляться, что мир продолжает быть исключительно мужским?

Татьяна Урбанская