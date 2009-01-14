В Ялте родился ребенок-богатырь (фото)

В Ялте родилась девочка с богатырским весом – 5 кг 550 г. Рост ребенка составляет 59 см, окружность головы – 39 см.

Врачи-акушеры уверены, что «девочка не только самый тяжелый новорожденный в истории Ялты, но и в Крыму», сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинской мэрии.

Ребенок родился у 38-летней Галины БОНДАРЧУК. Роды прошли нормально. Девочку решили назвать Анисия, поскольку она появилась на свет 12 января, в День святой Анисии. Анисия стала четвертым ребенком в семье БОНДАРЧУКОВ, которая живет в Алупке. Галина – домохозяйка, а ее муж работает охранником в санатории.

В четверг мать с новорожденной планируют выписать из роддома.

Всемирная организация здравоохранения считает, что нормальный вес родившегося в срок здорового ребенка составляет 3,2 кг, отметили в мэрии Ялты.

Всего с начала года в ялтинском роддоме родились 34 ребенка, Анисия была 30-й. Все новорожденные имели вес от 3-х до 4-х кг. При этом 6 января родилась девочка c весом 4,45 кг.

В 2008 году Большая Ялта пополнилась 1163-мя маленькими жителями.