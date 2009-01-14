Синоптики обещают мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, туманы, местами налипание мокрого снега, гололед, лишь ночью в восточной части, в Крыму и Приазовье без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла, в Крыму до 12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

16-17 января - облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, 16 января в южной, а днем и в восточной части мокрый снег, местами с дождем (в Крыму преимущественно дождь); 17 января в западных областях небольшой снег. В Украине местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с, 17 января в южных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных, северных, а 17 января и в центральных областях ночью и днем 1-6° мороза (в Карпатах 5-10° мороза); на остальной территории 16 января ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму до 10° тепла, 17 января ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма 1-6° тепла.

18- 19 января - на большей части территории страны небольшой снег, лишь 18 января в западных областях, а днем 19 января в южной части без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, 18 января в западных областях 6-11°, в Карпатах до 15° мороза; днем 1-6° мороза, в южных областях, а 19 января и на Закарпатье и Прикарпатье от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, на Южном побережье до 2° тепла, днем 18 января около 0°, 19 января 1-6° тепла.

В Киеве в четверг ожидается мокрый снег и дождь, туман, слабое налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По области - мокрый снег и дождь, туман, слабое налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

16-17 января - облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

18-19 января - небольшой снег (днем 18 января местами). Температура ночью 4-9°, днем 1-6° мороза.