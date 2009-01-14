Дубина попросил газовых инспекторов из Европы никуда не заглядывать

Первый заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО назначен ответственным за обеспечение условий работы международных экспертов, которые контролируют в Украине ситуацию с поставками газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА.

“Именно Игорь ДИДЕНКО обязан в течение 24 часов в сутки общаться с экспертами и решать все возникающие у них проблемы», – сказал он.

Также О.ДУБИНА подчеркнул, что И.ДИДЕНКО назначен ответственным, “чтобы снять все недомолвки, что мы куда-то не пускаем экспертов. Мы их развезли в те места, где они могут все увидеть, и они все видят”.

О.ДУБИНА уточнил, что в Украине работает две группы экспертов. “Комната в “Укртрансгазе” у них есть, им выделен компьютер, я вчера это проверил, они все сидят на местах. И у них есть один вопрос – (получить доступ – УНИАН) к диспетчерскому пункту... Вчера я им отвел место, но у меня была одна просьба – вот вы сели в этом месте в диспетчерской, не надо нигде ходить, не надо никуда заглядывать, не надо мешать людям работать. Пожалуйста, садитесь и наблюдайте”, – сказал О.ДУБИНА.

Напомним, 8 января в Брюсселе был подписан протокол между Европейской Комиссией и Украиной относительно присутствия европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.