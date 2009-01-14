Дубина попросил газовых инспекторов из Европы никуда не заглядывать
"Не нужно мешать людям работать"
Первый заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО назначен ответственным за обеспечение условий работы международных экспертов, которые контролируют в Украине ситуацию с поставками газа в Европу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА.
“Именно Игорь ДИДЕНКО обязан в течение 24 часов в сутки общаться с экспертами и решать все возникающие у них проблемы», – сказал он.
Также О.ДУБИНА подчеркнул, что И.ДИДЕНКО назначен ответственным, “чтобы снять все недомолвки, что мы куда-то не пускаем экспертов. Мы их развезли в те места, где они могут все увидеть, и они все видят”.
О.ДУБИНА уточнил, что в Украине работает две группы экспертов. “Комната в “Укртрансгазе” у них есть, им выделен компьютер, я вчера это проверил, они все сидят на местах. И у них есть один вопрос – (получить доступ – УНИАН) к диспетчерскому пункту... Вчера я им отвел место, но у меня была одна просьба – вот вы сели в этом месте в диспетчерской, не надо нигде ходить, не надо никуда заглядывать, не надо мешать людям работать. Пожалуйста, садитесь и наблюдайте”, – сказал О.ДУБИНА.
Напомним, 8 января в Брюсселе был подписан протокол между Европейской Комиссией и Украиной относительно присутствия европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, которые обеспечивают транзит газа через украинскую территорию.