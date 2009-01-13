Guardian: в газовой войне проиграла, прежде всего, Россия

В десятидневной “газовой войне” проиграла, прежде всего, Россия.

Об этом пишет газета „The Guardian” (Великобритания).

Как указывает издание, “почти все девять лет правление ПУТИНА “Газпром” является его ключевым инструментом внутренней и внешней политики. По указанию Кремля “Газпром” скупает средства массовой информации, которые раздражают Москву, помогая ему проводить политику репрессий внутри страны, а также являются главным средством демонстрации российской силы за ее пределами”.

Газета также отмечает, что после ряда споров между Кремлем и Западом, имевшими место на протяжении последних двух лет, авторитету и престижу России нанесен новый удар. “Резкое осуждение ПУТИНЫМ политического руководства соседней и исторически близкой России страны говорит о многом. Риторика российского премьер-министра лихо напоминает его злобные нападки на президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ во время и после августовской войны. В этом и заключается цель ПУТИНА - навредить и дискредитировать Украину и Президента ЮЩЕНКО после разгрома Грузии”, – подчеркивает „Guardian”.