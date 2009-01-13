Котировки по доллару на украинском межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,65/8,80 грн., к 11:00 цены незначительно понизились 8,64/8,77 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2710/0,2795 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,27850 грн. В России курс доллар-рубль продолжает расти, и к 11:00 установился на уровне 31,1875 (+0,1549) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3274/1,3276 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся котировками 11,4800/11,6850 грн., к 11:00 цены снизились 11,4390/11,6175 грн.