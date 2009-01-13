Еврокомиссия приветствует возобновление поставок газа

Европейская комиссия приветствует возобновление снабжения газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

“Еврокомиссия приветствует сообщение из России о возобновлении снабжения газа”, - сказал он.

“Наши наблюдатели проверяют это на месте”, - добавил Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

Он также отметил, что Еврокомиссия призывает обе стороны решить вопросы, оставшиеся для нахождения окончательного решения, которое бы возобновило стабильность в энергетических отношениях с Россией и Украиной.

Как сообщал УНИАН, снабжение газа Россией было прекращено 7 января в 07.44 по киевскому времени. Решение о возобновлении снабжения газа было принято окончательно 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия размещения миссий наблюдателей на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе.