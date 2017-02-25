Власти Италии выделили 1 млн евро на оказание помощи украинцам, которые пострадали от конфликта на Донбассе

Как сообщает Центр новостей ООН, вклад Италии позволит программе предоставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, которые не получают помощь от других гуманитарных организаций.

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ЮНИСЕФ, в свою очередь, планирует расширить свою программу по распространению информации о минной угрозе среди семей, живущих в зоне конфликта.

В Центре новостей ООН напомнили, что практически с самого начала конфликта в Украине программа ООН обеспечивает продовольственной помощью жителей восточных регионов и внутренне перемещенных лиц. Им предоставляют продуктовые наборы, а также ваучеры и наличные деньги.

ЮНИСЕФ осуществляет психологическую и социальную поддержку более чем 200 тыс. детей, восстанавливает школы, поврежденные в ходе боевых действий, и обеспечивает доступ к чистой воде для 2,5 млн человек.