В Харькове декоммунизировали вуз: по просьбе студента сняли серп и молот (фото)

Лепнина с серпом и молотом размещалась с двух сторон здания, которое находится на площади Свободы, передает NewsRoom.

Декоммунизировать родной вуз предложил студент четвертого курса философского факультета ХНУ им. Каразина Михаил Фомин. Парень несколько раз обращался к руководству университета с данной просьбой.

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"Первый официальный запрос отправил где-то в конце года, уже собирался писать в Институт национальной памяти и в Министерство образования, но вот сегодня эти панно демонтировали", - рассказал Михаил Фомин.

Получить официальный ответ - действительно ли серп и молот сняли по просьбе студента - пока не удалось, поскольку телефон пресс-секретаря вуза не отвечает.