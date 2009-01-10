В Японии создают НИИ комиксов манга и мультфильмов анимэ

Японский университет Мэйдзи создает крупнейший в Японии научно-исследовательский институт манга и анимэ, сообщили в пятницу представители университета.

"Многие университеты за пределами Японии начинают серьезные научные исследования манга и анимэ. Новый институт призван соответствовать новым мировым научным тенденциям", - сообщил руководитель кафедры международной японистики университета Мэйдзи Каитиро Морикава (Kaichiro Morikawa).

В новом научном центре будут изучаться история, методы и техника создания манга и анимэ. По замыслу инициаторов проекта, необходимость изучения популярных во всем мире комиксов и мультфильмов вызвана тем, что это направление давно уже вышло за рамки субкультуры и заняло важное место в японской культуре.

В новом центре также расположится кинотеатр для просмотров манга, зал поклонников манга и анимэ, библиотека, где будут собраны несколько сотен тысяч книг и журналов манга, и выставочный зал.

В последнее время в Японии сильна тенденция к более серьезному переосмыслению значения манга и анимэ для японской и мировой культуры. В частности, учитывая международную популярность этого направления, многие специалисты считают его перспективным инструментом для популяризации японской культуры в мире. Премьер-министр Японии Таро Асо, большой поклонник манга, признавался, что прочитывает по несколько книжек в неделю, и неоднократно подчеркивал важную роль комиксов и анимэ в японской и мировой культуре.

РИА “Новости”