Годовщина расстрела: как в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни (фоторепортаж)
15:27, 18 февраля 2017Общество
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В Киеве сегодня, 18 февраля, состоялось памятное шествие по чествованию погибших на Майдане местами крупных столкновений от Украинского дома до ул. Институтской.
Кроме того, на Майдане проходит вече, приуроченное к третьей годовщине начала расстрела активистов Революции достоинства. Также там сегодня развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.
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На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.
В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.
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