Годовщина расстрела: как в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни (фоторепортаж)

Кроме того, на Майдане проходит вече, приуроченное к третьей годовщине начала расстрела активистов Революции достоинства. Также там сегодня развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.

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На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.