В полиции подтвердили факт перестрелки в Харькове и озвучили детали задержания участников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Правоохранители получили сообщение о конфликте между неизвестными в камуфляже в общественном месте в 21:34. На место происшествия выехали восемь нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции Харькова.

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В результате перестрелки один человек получил ранения, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительной информации, стреляли из охотничьего оружия.

Сейчас правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 17 февраля, в Харькове произошла перестрелка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами "Восточного корпуса".

В результате стрельбы ранения получил водитель "Восточного корпуса" Игорь Пушкарев. У него серьезные ранения живота и грудной клетки. По одной из версий, конфликт произошел из-за блокады поставок угля на Донбассе.