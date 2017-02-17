В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюремного заключения

Об этом сообщает Reuters.

Также Вовненко обязали уплатить штраф в размере 83 368 тысяч долларов.

Отмечается, что Вовненко, который работал под псевдонимами "Flycracker" и "Darklife", в прошлом месяце признал свою вину.

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Согласно обвинениям прокуроров, Вовненко с 2010 по 2012 года взламывал компьютеры, принадлежавшие частным лицам и компаниям, чтобы украсть имена пользователей и пароли для банковских счетов и кредитных карт.

Для этого Вовненко использовал "ботсеть" численностью более чем из 13 тысяч компьютеров, которые были заражены вредоносным программным обеспечением.

Как сообщал УНИАН, Сергей Вовненко был задержан итальянскими властями 13 июня 2014 года, арестован и передан в США.