В США обвиняют украинца в хакерской атаке, он отказался признать свою вину

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает прокуратура, 29-летний Сергей Вовненко вместе со своими сообщниками в период с 2010 по 2012 годы совершали хакерские атаки в отношении компьютеров ряда частных лиц и компаний в США. Жертвой взлома, в частности, стало некое крупное финансовое учреждение в Нью-Джерси, название которого не раскрывается в интересах следствия.

По данным властей, преступники похищали личные данные, в том числе пароли от банковских счетов и номера кредитных карт. После этого они продавали данную информацию заинтересованным лицам или же сами снимали со счетов своих жертв крупные денежные суммы.

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Вовненко, который, как заявляет прокуратура, являлся организатором данной группировки, был недавно экстрадирован из Италии, где был задержан по ордеру США еще в прошлом году.

Суд в Нью-Джерси отказался выпустить украинца под залог. В случае доказательства вины Вовненко может грозить до 30 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры из Украины и России якобы принимали участие в преступной схеме инсайдерской торговли в США, часть участников которой сегодня была задержана американскими правоохранителями.