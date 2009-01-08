Дубина и Миллер проводят переговоры в Брюсселе

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА и председатель правления ОАО “Газпром” Алексей МИЛЛЕР в настоящее время проводят переговоры по вопросам поставок и транзита газа в Брюсселе (Бельгия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня ночью О.ДУБИНА по просьбе А.МИЛЛЕРА вылетел на встречу в Москву. И сегодня утром они вместе вылетели в Брюссель.

“Встреча была по просьбе А.МИЛЛЕРА... Переговоры идут”, - добавил он.

Напомним, на сегодня, 8 января планировалась поездка председателя правления “Нафтогаза Украины” О.ДУБИНЫ в Москву для проведения газовых переговоров.

В то же время на сегодняшнее утро было запланировано чрезвычайное заседание по газу Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента в Брюсселе с участием А.МИЛЛЕРА.

Вчера начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что, «возможно, что О.ДУБИНА проведет встречу с А.МИЛЛЕРОМ завтра в Брюсселе».

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ сообщил журналистам, что руководители НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня ночью провели переговоры в Москве.