В Полтаве открылся Рождественский вертеп
02:06, 07 января 2009Общество
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Изготовление проплатили предприниматели
Впервые в Полтаве, на Театральной площади, вблизи новогодней елки открылся Рождественский вертеп. Его изготовление профинансировали предприниматели города.
Как передает корреспондент УНИАН, в открытии вертепа приняли участие городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ и архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП. Владыка перед этим консультировал разработчиков проекта, а затем - торжественно освятил вертеп.
В.МАТКОВСКИЙ отметил, что вертеп станет прекрасным подарком для всех полтавчан, а особенно для детей, приобщая их к духовности, национальным традициям. Это – воплощенное напоминание о вечной евангельской истине, светло которой всегда будет наполнять человеческие сердца, добавил он.
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