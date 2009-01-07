В Полтаве открылся Рождественский вертеп

Впервые в Полтаве, на Театральной площади, вблизи новогодней елки открылся Рождественский вертеп. Его изготовление профинансировали предприниматели города.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии вертепа приняли участие городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ и архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП. Владыка перед этим консультировал разработчиков проекта, а затем - торжественно освятил вертеп.

В.МАТКОВСКИЙ отметил, что вертеп станет прекрасным подарком для всех полтавчан, а особенно для детей, приобщая их к духовности, национальным традициям. Это – воплощенное напоминание о вечной евангельской истине, светло которой всегда будет наполнять человеческие сердца, добавил он.