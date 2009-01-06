Студентам вместо учебников будут покупать ноутбуки

Студентам Луганского национального университета (ЛНУ) вместо учебников будут покупать ноутбуки. Об этом на ежегодной встрече со студентами заявил Президент ЛНУ Виталий КУРИЛО.

Как передает корреспондент УНИАН, на такую мысль руководство университета натолкнула растущая потребность студенчества в доступе к научным и информационным источникам.

Луганский национальный университет имеет одну из мощнейших библиотек среди украинских вузов. Ее фонд составляет свыше 700 тысяч изданий. Ежегодно вуз тратит свыше 500 тысяч гривен на приобретение литературы для библиотеки. Но контингент университета из года в год увеличивается.

Сегодня образование в ЛНУ получают свыше 26 тысяч студентов. Для того, чтобы обеспечить качественную подготовку специалистов необходимо расширить читальные залы университета. Более близкий и простой вариант – перевести работу в библиотеке в виртуальный формат. Достаточно для этого обеспечить в университете свободный доступ студентов ко всемирной электронной сети, считает руководство вуза.

«Это не так сложно для нас, ведь ЛНУ имеет собственный широкополосный спутниковый канал Интернета», - объяснил В.КУРИЛО. Кроме того, будут доработаны электронные каталоги университетских библиотек и база электронных учебников. Сегодня ученые вуза создают их свыше 50 в год. По словам ректора, для того, чтобы студенты чувствовали себя комфортно в таких ІТ-условиях, ЛНУ планирует закупать недорогие ноутбуки, которыми студенты смогут пользоваться в университете для учебы.