В Украине за минувшие сутки совершено более 3 тыс. преступлений

На протяжении минувших суток в органы внутренних дел Украины поступило 3 тыс. 098 заявлений о преступлениях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел, принятыми мерами 1005 (32,4%) из них раскрыто «по горячим следам». Среди раскрытых преступлений - 8 убийств, 20 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 3 разбойных нападения, 19 ограблений, 2 факта незаконного завладения транспортными средствами.

За незаконное хранение оружия задержан один человек. У правонарушителя изъят обрез охотничьего ружья. За преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ задержаны 13 человек, у которых изъято 1,7 кг наркотиков.

За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности привлечено 1933 человека.