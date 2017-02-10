В Сумской области 10-летняя девочка сдала полицейским отцовские тайники с наркотиками

В Сумской области 10-летняя девочка рассказала полицейским о тайники с наркотиками своего отца, пишет ТСН.

Сообщается, что правоохранители пришли в дом к мужчине с обыском, подозревая его в продаже амфетамина.

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Оказалось, что наркотики мужчина спрятал почти по всюду в доме – пачках из-под сигарет, на кухне и даже в детских игрушках. О всех этих тайниках правоохранителям рассказала дочь мужчины, которому теперь грозит до 3-х лет заключения.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали в почтовом отделении двух лиц при получении посылки с 500 таблетками психотропного препарата.