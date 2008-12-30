Газпром предупредил поляков о возможных проблемах з газом

Российский газовый монополист ОАО «Газпром» предупредил польскую национальную нефтегазовую компанию PGNiG о возможных перебоях с поставками газа в Польшу ввиду незавершенности газовых переговоров с НАК «Нафтогаз Украины». Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Polskie Gуrnictwo Naftowe и Gazownictwo SA Йоанна ВАСИЦКА-ЗАКШЕВСКА.

«PGNiG получила письмо от ОАО «Газпром», в котором компания информирует о продолжении переговоров между “Газпромом” и НАК «Нафтогаз Украины”, о возможных перерывах в поставках российского газа в Украину и возможных проблемах с транзитом после 1 января 2009 года», - отметила пресс-секретарь.

Она сообщила, что PGNiG получил письмо «несколько дней назад».

Пресс-секретарь сказала, что польская компания надеется на завершение переговоров между украинской и российской стороной, заметив, что PGNiG постоянно мониторит ситуацию. «Верим, что по примеру прошлых лет, обе стороны придут к консенсусу».

Представитель PGNiG заметила, что возможное сокращение газовых поставок с 2009 года компания будет компенсировать за счет запасов в газовых хранилищах, которые на сегодня заполнены на 90%, что позволит обеспечить потребности польской экономики на протяжении нескольких недель.

Й.Васицка-Закшевска сообщила, что PGNiG, согласно контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo от 17 ноября 2006 года, ежегодно получает свыше 2,3 млрд. кубометров газа.

Она подтвердила, что компания продолжает получать газ по контракту с RUE, который теряет силу 31 декабря 2009 года, но - при согласии обеих сторон - может быть продлен еще на два года.

Пресс-секретарь не уточнила заложенную в контракт цену газа, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако сообщила, что цена отвечает уровню для других европейских потребителей, в частности, немецких или французских нефтегазовых фирм.

По данным экспертов, цена российского газа в странах Европейского Союза в сентябре текущего года колебалась от 480 до 520 долларов за тысячу кубометров. Однако цена для европейских потребителей привязана к цене на нефть, которая с июля 2008 года подешевела со 147 долларов за баррель до менее 40 долларов за баррель в декабре.

Как сообщал УНИАН, “Газпром” начал практику перекрытия поставок газа Украине в 2006 году. Тогда россияне добились повышения цены до 95 с 50 долларов за тысячу кубометров и газ начал поставляться в Украину через зарегистрированного в Швейцарии трейдера RosUkrEnergo, которым наполовину владели “Газпром” и “Нафтогаз”.

В 2007 году цена газа для Украины возросла до 130 долларов, а в 2008 - до 179,5 долларов за тысячу кубометров газа.

Кроме того, по результатам последних переговоров весной 2008 года, “Газпром” получил прямой доступ к внутреннему газовому рынку Украины, который до тех пор полностью контролировал украинский «Нафтогаз».