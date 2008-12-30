В Евпатории вручены 42 ордера

Жители первого, второго и третьего подъездов пострадавшего от взрыва пятиэтажного 6-подъездного дома №67 по улице Некрасова в Евпатории получили сегодня смотровые листы и ордера на новое жилье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, во встрече с евпаторийцами приняли участие министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, представители руководства Крыма и Евпатории.

Всего для пострадавших евпаторийцев выделено 42 квартиры: 4 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 6 трехкомнатные квартиры.

По данным крымского правительства, 39 жильцов, имевших жилье на праве частной собственности, получили смотровые листы. Жильцы, проживавшие в неприватизированных квартирах, получили ордера. «Смотровые листы и ордера дают право вселения в новые квартиры, которые предоставляются в Евпатории в домах по улице 9 Мая: 13 квартир в доме №126 и 29 квартир в доме № 45, - сообщили в Совмине. - По 5 квартирам на счета их владельцев перечислена компенсация в расчете 5800 гривен за 1 квадратный метр».

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО, говоря о готовности квартир, в которые будут переселены пострадавшие, сообщил, что в одном из домов степень готовности выше, в другом – ниже, квартиры будут доделаны в ближайшие дни. «Все пострадавшие люди из первых трех подъездов гарантировано - максимально в пределах десятых чисел января - получат квартиры. Это однозначно», - заверил мэр Евпатории.