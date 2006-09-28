Прогноз погоды на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, днем в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильные дожди, грозы (в западных областях небольшие дожди, ночью на востоке преимущественно без осадков). Ветер восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем в Крыму местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных и восточных областях 7-12°; днем 14-19°, в восточных, южных областях и в Закарпатье 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

30 сентября-1 октября ожидается переменная облачность. 30 сентября временами дожди, в южной, центральной, а днем и в восточной части местами сильные дожди, местами грозы, только в западных и северных областях без существенных осадков.

1 октября в Украине без осадков, только в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди. В западной и северной части ночью и утром кое-где туман. Ветер северо-восточный, 1 октября в западных областях - юго-западный, 5-10 м/с, 30 сентября в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 4-9° тепла, в северных и центральных областях 8-13°, на остальной территории 11-16°; днем 14-19°, в западных областях, 30 сентября в Крыму, южных, восточных, а 1 октября и в северных областях 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

2-3 октября - преимущественно без осадков, только ночью 2 октября в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременный дождь. Температура ночью 5-11°, на побережье морей до 14°; днем 17-23°.

В Киеве и области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°; по области ночью 10-15°, днем 14-19°.

30 сентября-1 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 30 сентября 14-19°, 1 октября 17-22°.

2-3 октября - преимущественно без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.