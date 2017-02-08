Подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве: "Фитнес Блокбастер" присоединился к семье Sport Life

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил управляющий РЦ «Блокбастер», Алексей Романец, где находится фитнес-центр. «Руководство РЦ приняло решение о сотрудничестве с сетью фитнес-клубов Sport Life, которая отныне будет нашим оператором», - сообщил он.

При этом спикер подчеркнул: «С точки зрения посещаемости РЦ «Блокбастер» имеет определенную сложность, поскольку это комплекс выходного дня. Фитнес помогает дозаполнить комплекс в будние дни утром и вечером, когда люди занимаются спортом и тем самым генерируют поток.

К сожалению, затраты на содержание фитнес-центра растут и рост затрат на данный момент превышает рост доходов, поскольку скачек цен на коммунальные услуги снижает покупательскую способность населения, которая является основным двигателем торговли. Рентабельность страдает и приходится постоянно применять методы по энергоэкономии. Пообщавшись со специалистами компании Sport Life, приятно осозновать что по вопросам энергоэффективности и энергоэкономии мы имеем дело с профессионами в этом деле. Sport Life - лидер рынка фитнес-индустрии и на сегодняшний день сложно найти более квалифицированную компанию, которая смогла бы управлять клубом лучше».

По информации директора по маркетингу сети фитнес-клубов Sport Life Александры Писанко, которая также присутствовала на пресс-конференции, Sport Life действительно имеет огромный опыт оперирования фитнес-клубами, поэтому было принято решение принять «Фитнес Блокбастер» в свою сеть. Будущий клуб Sport Life становится клубом формата Lux & SPA.

Представительница Sport Life сообщила: «Обладатели клиентских абонементов «Фитнес Блокбастер» смогут посещать любой из 50 клубов сети в Украине, 24 из которых - в столице, и 26 - в регионах. Сетевые преимущества очевидны: это не только возможность посещать клуб в наиболее удобном районе города, но и выбор среди преимуществ различных клубов от оборудованных согласно современным требованиям тренажерных залов с эксклюзивными кардиотеатрами, силовыми и грузо-блочными тренажерами, зон стретчинга, групповых студий и студий сайкла до лучших сквош-кортов, лаунж-зон и SPA-центров».

Было отмечено, что с 1 февраля в «Фитнес Блокбастер» проходит модернизация и глобальная реконструкция: будут расширены тренажерный зал, студии групповых программ. Будет обновлен парк тренажерного оборудования на современное от лучших американских производителей, в т. ч. - лучшие кардио, силовые и грузо-блочные тренажеры. Модернизируется система очистки воды бассейнов, которая будет проходить в 5 этапов обеззараживания озоном и ультрафиолетом. Будут достроены 2 сквош-корта, построена новая лаунж-зона, проведены ре-дизайны студий и детского клуба, заменена система вентиляции.

В конце пресс-конференции был подписан двусторонний Меморандум о стратегическом сотрудничестве для популяризации фитнеса и здорового образа жизни.