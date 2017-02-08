Кто из "героев Новороссии" следующим должен принять #ExplosionChallenge? – опрос УНИАН

Утром 8 февраля 2017 года стало известно о ликвидации очередного главаря боевиков на Донбассе - командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".

По имеющейся информации, "Гиви" был уничтожен в собственном кабинете в Донецке в результате попадания снаряда от реактивного пехотного огнемета "Шмель".

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Отметим, за последние года были ликвидированы сразу несколько известных боевиков, что в соцсережах уже окрестили как #ExplosionChallenge.

В частности, осенью 2016 года в Донецке в лифте взорвали товарища "Гиви" – террориста "Моторолу".

Кроме того, 4 февраля 2017 года в результате взрыва автомобиля в центре Луганска был ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей: Кто из "героев Новороссии" следующим должен принять #ExplosionChallenge?