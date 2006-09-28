Янукович обвиняет Ивченко и Гладких в преступном хозяйствовании

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что «Укрзализныця» и «Нафтогаз» оказались на грани банкротства в результате полуторагодичного «преступного хозяйствования».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая расширенное заседание правительства.

«Огромную обеспокоенность правительства вызывает состояние важнейших государственных монополий, в первую очередь, «Укрзализныци» и «Нафтогазу», - сказал премьер. Он отметил, что по оценкам специалистов, убытки «Нафтогаза» могут достичь в этом году 1,5 млрд. долларов, а накопленные долги «Укрзализныци» превысили 7 млрд. грн.

«В результате чрезмерной финансовой нагрузки и полуторагодичного, не побоюсь этого слова, преступного хозяйствования, эти компании практически оказались на грани банкротства», - подчеркнул премьер.