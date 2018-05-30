Акты газовой капитуляции (документы)

Долгосрочные соглашения в редакции «Газпрома» выглядят как издевательство над украинской стороной или же свидетельствуют о полной профессиональной несостоятельности наших переговорщиков. В следующем году «Нафтогаз» будет покупать топливо исключительно по предоплате и по самой высокой цене в регионе – 250 долларов, будет платить драконовские штрафы, а в случае разногласий будет судиться с «Газпромом» в... Москве. Взамен монополия предлагает на два года заморозить транзитную ставку и расширить собственное влияние на внутренний рынок Украины. Сегодня, под аккомпанемент российских угроз с 1 января перекрыть газовый вентиль и обещаний найти приемлемый для Украины вариант погашения долга, в Москве происходит очередной раунд переговоров между Газпромом и «Нафтогазом». Невзирая на численные обещания Тимошенко, что переговоры по газу будут идти в открытом режиме и украинская общественность будет знать, как высокими сторонами принимаются те или иные решения, в действительности все покрыто «мраком неизвестности». Не будем вспоминать «железные обещания», что газовые контракты с россиянами будут подписаны не позже ноября. Вспомним, что в четверг –Новый год и хотелось бы уже знать, будет ли опять выключать Газпром газ для Украины или нет, к чему готовиться тепловикам, промышленникам, простым гражданам.

УНИАН получил возможность ознакомиться с проектами договорной базы, которая в настоящее время предлагается российской стороной и на которую, что важнее, по данным наших источников МОЖЕТ СОГЛАСИТЬСЯ «НАФТОГАЗ». Речь идет о двух базовых соглашениях – на покупку природного газа и на его транзит через отечественную ГТС. Оба соглашения долгосрочные – до 2019 года и действительно предусматривают переход на прямые отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Впрочем дьявол как всегда кроется в деталях – большинство пунктов нового соглашения практически невозможно выполнить. Более того подписание такого документа украинской стороной фактически будет означать неминуемое банкротство «Нафтогаза» уже в следующем году, и переход значительной части украинского рынка под контроль «Газпрома».

Цена и объемы

«Газпром» настаивает на том, чтобы в 2009 году Украина платила за газ 250 долларов (при этом сознательно занижает его калорийность получая дополнительную выгоду), а в дальнейшем переходила на формулу ценообразования. Если еще летом такая цена была довольно приемлемой, то в настоящее время в условиях падения цен на нефть на мировых рынках, а следовательно и на природный газ в Европе, выглядит заоблачной. Если «Нафтогаз» согласится с такими условиями, то получит едва ли не самый дорогой газ в регионе. Например, та же Беларусь на протяжении 2009 года будет потреблять газ по цене ниже, чем в 2008 (118 дол. за 1000 куб м). Об этом уже заявил Президент Александр Лукашенко. Падение цены для Беларуси подтвердили и в «Газпроме», отметив, что цена будет снижаться и для других соседей – Прибалтики и Молдовы. Украина в этом списке отсутствует. Наконец, по расчетам аналитиков, в самой западной точке Европы цена газа может упасть ниже 240 долларов.

Не легче Украине будет и в следующие годы, когда цена будет зависеть от так называемой формулы. Опрошенные Унианом специалисты сходятся в одном – в редакции российской монополии предлагаемая формула выглядит явно завышенной. Например учитывает большую составляющую мазута (M), который традиционно дешевеет медленнее чем газойль (G). К тому же «Газпром» предлагает более длинный часовой лаг для определения цены. Понять формульную политику Москвы не сложно – нынешнее падение цен на мировых рынках до Украине дойдет с опозданием… в один год.

Штрафы и условия поставок

Впрочем заоблачная цена – далеко не единственный «приятный момент» новых газовых соглашений. «Нафтогазу» предлагается перейти на стопроцентную предоплату, а в случае просрочки платежей, платить «драконовскую» пеню 0,5 % за день или около 180 (!) % годовых. До такого не додумалось даже печальноизвестное РОСУКРЕНЕРГО, которое выставило «Нфтогазу» 110 % и за несколько месяцев заработало на пустом месте 350 миллионов штрафных санкций! Кстати аналогичная ситуация и с так называемым «несанкционированным» отбором газа. Если украинская сторона будет перебирать установленные для нее объемы, то в отопительный сезон придется платить за газ ВТРОЕ дороже его стоимости, а с апреля по сентября – «всего» в полтора раза.

Понятно, что такие условия для Украины являются крайне неприемлемыми. В нынешнем положении «Нафтогаз» не будет способен аккумулировать необходимые средства. В то же время Москва каждый раз сможет доставать из-под сукна просроченные штрафы, пеню и будет «рисовать» Киеву новые миллиарды долларов долга. Кстати наиболее интересным выглядит пункт «О порядке решения споров» - споры будет разрешать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Комментарии излишни...

«Теплая ванна» для «Газпрома»

Теперь посмотрим, что предлагается Украине. Нафтогаз решает проблемы нынешних долгов за счет авансового платежа транзитом газа. Как и ожидалось вместо этого украинская сторона «замораживает» транзитную ставку на два года – 2009-2010-й. Интересно, что если в договоре купли-продажи четко обсуждается переход на формулу, то в «транзитном» документе нет никаких четких объяснений – какова будет ставка после 2010-го. Кроме этого «Нафтогаз» должен передать российской монополии в залог ни много, ни мало - 19,5 миллиардов кубических метров собственного газа.

В придачу ко всему «Газпром» оставляет за собой более комфортные условия расчетов и достаточно условные штрафные санкции – 0,03 % в день или около 11 % годовых (сравните из «нафтогазовскими» 180 %!!!!).

Среди других приятных моментов для российской монополии – необходимость погашения «Нафтогазом» всех штрафных санкций перед фирташевским РОСУКРЕНЕРГО до 15 января, гарантии этой швейцарской конторе хранения газа в украинских ПГС и транзит в Европу, существенное увеличение доли «дочки» «Газпрома» на украинском рынке. Если раньше созданная в этом году компания «Газпром сбыт Украина» имела право продавать 7,5 миллиардов кубометров, то теперь ее доля будет составлять 11,5 млрд. куб. В условиях сокращения объемов потребления газа промышленностью это будет значить, что «Газпром» заберет под себя наиболее ликвидную часть потребителей.

Что дальше?

Большинство опрошенных УНИАНом специалистов сходятся в одном – если Украина согласится хотя бы на половину требований Москвы, в следующем году государственную нефтегазовую компанию можно будет просто закрывать – в условиях отсутствия валютной выручки за транзит, уменьшения доли на рынке промышленности, «драконовских» штрафных санкций, необходимости возвращения миллиарда долларов западным кредиторам «Нафтогаз» станет легкой добычей. В Москве об этом говорят откровенно. И откровенно надеются, что им удастся оказаться в первых рядах на «дерибан» украинских активов.

Еще весной премьер Тимошенко с пафосом заявляла, что усилиями ее команды НАК отведен от финансовой бездны, а в октябре радовалась, как прекрасно у нее выходит договариваться из Путиным об условиях газового импорта. Сегодня мы видим, что в действительности Тимошенко и ее «газовые профессионалы» за год довели крупнейшую государственную компанию страны до банкротства, практически сдали украинский внутренний рынок Газпрому. Что осталось еще? По-видимому в 2009 году включить НАК «Нафтогаз» с его трубами, подземками и месторождениями в список предприятий, которые подлежат приватизации, правда – с одним участником.

Александр Сиренко

Приводим проект контракта на 2009 - 2019 годы между Нафтогазом и Газпромом