У студента из Иордании в украинском консульстве требовали $1500 взятки за решение мифических "проблем с СБУ" - журналист

Украинский писатель и журналист Богдан Логвиненко год назад начал старт кампании #NoVisaToUkraine. В рамках нее он рассказывает о трудностях, которые возникают у путешественников из многих стран мира во время оформления виз в Украину.

На этот раз активист рассказал историю выходца с Иордании. Ахмад Акиль учился в Украине до лета 2014. Через напряженную ситуацию в Днепре, он принял решение вернуться домой не закончив обучение, но приехать и продолжить курс стоматолога в Украине ему запретило украинское консульство трижды, в августе, октябре 2016-го и в январе 2017, поэтому теперь он едет продолжать учебу в Грузии, куда визу ему выдали онлайн за 4 дня.

"Одной из проблем, которую озвучила официальная переводчица консульства Ахмаду, оказалось то, что на его счету 45 тысяч долларов. Она сказала, что "надо было показывать меньше". Парень просто показал, что может заплатить любые деньги за визу", - рассказал историю студента журналист.

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Трижды Ахмад Акиль платил за все консульские сборы, страховки и документы, что выходило около 500$ за одну подачу. И трижды получал отказ. Консул Алексей Слука утверждал, что у Ахмада проблемы с СБУ и предлагал их "как-то" решить. Когда тот спрашивал, какие проблемы, поскольку он даже делал через своего адвоката в Украине абсурдную "справку о несудимости", консул не мог ничего ответить, а в причине отказа трижды указывали – "недостаточно подтверждений о цели пребывания".

Однажды ему позвонил консул с неопределенного номера (он узнал его голосу) и сказал, что проблему можно решить за 1500$. Ахмад пошел в консульство, но там сказали, что никто никому не звонил. Ахмад не растерялся и обратился в иорданское и украинское МИД, где ему ответили, что он может написать апелляцию, которую будет рассматривать тот же консул, что и выдавал ему отказ. А также обратился в иорданскую полицию с заявлением о том, что у него требуют такие деньги. Полиция установила, что лицо, с номера которого осуществлялся звонок, является украинкой, соседкой консула, но не работает в консульстве.

"Ахмад устал бороться с украинской коррупцией, он так и не заплатил взятки, а поэтому не попал на продолжение обучения в Украине. Но нашел выход – получил приглашение и визу в медицинский Вуз в Грузии, где деньги иностранных студентов нужнее стране, а не дипломатам-коррупционерам. Теперь украинская виза ему нужна, поэтому он не боится рассказать истории про украинское консульство", - подчеркнул журналист.

Также Логвиненко обнародовал видео, на котором студент все рассказывает.

"Все документы, о которых говорит Ахмад, я получил от него. Среди них есть, к примеру та же справка о несудимости и ответ Консульского департамента: "очень жаль, что у вас не отобразился телефон, с которого вам звонили и требовали 1500$, следовательно вам не звонили, а отказ вам поставили за ответ из правоохранительных органов", - рассказал журналист.