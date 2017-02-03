В Ираке за получение украинской визы требуют $1300 взятки - журналист

Украинский писатель и журналист Богдан Логвиненко год назад начал старт кампании #NoVisaToUkraine. В рамках нее он рассказывает о трудностях, которые возникают у путешественников из многих стран мира во время оформления виз в Украину.

Об этом сообщает ТСН.

Несмотря на то, что кампания приобрела определенный резонанс в соцсетях, это не привело к значительным изменениям в упрощении визового режима Украины с рядом стран. Более того - у заявителей требуют взятки за документ. Логвиненко рассказал историю, что на днях к нему обратился иракский студент Бархам Халид, от 19 октября (с тех пор как сдал все документы на украинскую визу) до 3 февраля ее не получил.

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Он звонил в украинское консульство ежедневно с ноября, когда Украина имела крайний срок выдачи визы (рассмотрение длится до 30 дней), консул бросал трубку, просил перезвонить ежедневно. На интервью в консульстве переводчик объяснил студенту, что за $ 1300 можно сделать визу за месяц, а иначе это может занять неизвестно сколько времени.

"Но иракский студент решил сделать все по закону. Он даже нанял водителя такси, чтобы тот ездил каждую неделю в консульство, поскольку в украинское консульство надо ходить и "проверять", готова ли уже виза, когда консул не берет трубку, а студент живет в курдской части Ирака (500 км от консульства). Правда, теперь таксисту сообщили, что он должен платить за вход в консульство", - пересказал историю студента журналист.

Иракец должен был пройти курс украинского языка, который начался с января. На него абитуриент уже не успел. Приглашение на обучение действительна до конца февраля, после этого посольство может поставить отказ из-за истечения "срока годности" выписанного университетом Шевченко приглашения.

Консула, о котором рассказал студент, зовут Владимир Грищук, отметил Логвиненко.